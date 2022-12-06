Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirtti.

Yusuf Abdioğlu, şampiyon olarak Samsunspor'un Süper Lig'e yükselmesi için 3 takım kaptanı olarak mücadele verdiklerini anlattı.

"Takım arkadaşlarımız da sağ olsun bizim ve teknik direktörümüzün istediğine çok güzel sahada mücadele ederek yanıt veriyor. Hem idmanda hem de maçlarda kendimizi ve oyunumuzu geliştiriyoruz. O yüzden başarımız asla tesadüf değil. Tüm takım arkadaşlarım maçlara yüzde yüz hazırlanıyor ve bu da bizim sahada işlerimizi kolaylaştırıyor."

Yusuf Abdioğlu, ligde Eyüpspor'un 10 puan gerisinde yer aldıklarını hatırlattı.

"On puan fark var ama Eyüpspor'dan bir maç eksiğimiz var. Kazandığımız takdirde bu hafta puan farkı 7'ye düşecek. Yedi puan da bu ligde çok önemli bir fark değil, bazen mağlubiyetler gelmeye başladığında üst üstte geliyor. Mücadelenin daha üst planda olduğu bir lig burası, Süper Lig'den farkı burada. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve Eyüpspor'un üzerinde ligi bitirmek için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

[Fotoğraf: AA / Yılport Samsunspor ikinci takım kaptanı Yusuf Abdioğlu]

Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile farklı takımlarda birlikte görev yaptıklarını anımsattı.

"Hüseyin Hoca, iş ahlakı ve disiplini olan bir teknik direktör. Genç, yaşlı ve tecrübeli oyuncu diye asla ayırt etmeyen herkese şans tanıyan bir insan. Hocamızın da bu lige fazla olduğunu düşünüyorum inşallah beraber şampiyon olduğumuzda o da hedefleri doğrultusunda hak ettiği Süper Lig'i yakalayacaktır. Samsunspor hocamız için de bizler için de büyük bir avantaj. İnşallah hocamızla birlikte Süper Lig'i göğüsleriz."

Yusuf Abdioğlu, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maça da değindi.

"Yeni Malatyaspor da son haftalarda rakiplerinden puan alan, rakibine sıkıntı yaratan ve boş alanları değerlendiren bir oyun ortaya koymakta. Tabii ki bizim kendi sahamızda oynayacağımız maçta tek hedefimiz 3 puan. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 9 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular pas ve taktik çalışması yaptı. İdmana sakatlıkları süren Moryke Fofana, Mücait Albayrak, Yusuf Emre Gültekin katılmadı.

Antrenmanı takip eden özel öğrenciler, teknik direktör Eroğlu ve futbolcularla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.