Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.08.2023 12:47

Samsun'dan Ankara'ya Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen, Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

Samsun'dan Ankara'ya Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu
[Fotograf: AA]

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attığı Tütün İskelesi önünde verdi.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.

Tur kapsamında çocuklar için de sembolik yarış düzenlendi. Sevgi Gölü önünde başlayan yarış, yaklaşık 1 kilometre sonra Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Etkinliğe, Vali Tavlı'nın yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Samsun Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
14:09
SSB standı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor
14:02
Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
13:55
Rize'de şiddetli yağış sonrası 39 konut boşaltıldı
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
13:49
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
New York'taki 127 yıllık su şebekesi patladı, sokaklar ve metro sular altında kaldı
New York'taki 127 yıllık su şebekesi patladı, sokaklar ve metro sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ