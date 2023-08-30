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Spor
AA 30.08.2023 12:02

Fenerbahçe, Avrupa'da 101. galibiyetini hedefliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.

Fenerbahçe, Avrupa'da 101. galibiyetini hedefliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Son 17 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 8. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 8. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 5 - 2 24 8
TOPLAM 259 100 55 104 346 369
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