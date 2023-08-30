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Spor
AA 30.08.2023 11:37

Beşiktaş, Avrupa'da 236'ncı kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 236. kez sahne alacak.

Beşiktaş, Avrupa'da 236'ncı kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 5 5 - - 13 5
TOPLAM 235 89 47 99 312 351

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenildi.

Avrupa'da en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 10 kez fileleri havalandırdı.

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