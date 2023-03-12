Havza Belediyespor formasını giyen Güvenç için takım arkadaşları ile rakip oyuncular ilçe stadında sahaya "Seni Asla Unutmayacağız Yasın Güvenç" yazılı pankart ile çıktı.

Havza Belediyespor'un Takım Kaptanı Seyitahmet Kurt, sahada Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç'in elini öperek takım adına taziye dileklerini iletti.

Duygusal anların yaşandığı programda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Aziz Pekşen ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından baba Güvenç'e Yasin'in takım ile çekilmiş takım fotoğrafı ve Yasin ile ilgili çıkmış haber kupürü hediye edildi.

Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Aziz Pekşen, burada yaptığı konuşmada Yasin Güvenç'in çalışkanlığı, kişiliği ve sporculuğu ile örnek bir insan olduğunu belirtti.