Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Aslen Aydınlı olup Almanya'nın Dortmund kentinden Trabzon'a gelen Önder Sarıoğlu, yarın oynanacak maç için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonucu Trabzonspor'un bu akşam dahi şampiyon olma ihtimalinin olduğunu ifade ederek, "Bu sene o sene, inşallah hayırlısıyla şampiyon oluruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Belçika'dan hava muhalefeti ve aktarmalardan dolayı 24 saat sonra kente gelen Alperen Usta ise dün saat 10.00'da yola çıktığını, bir gün sonra ise şehre ulaştığını anlattı.

Usta, şehre geldiğindeki şampiyonluk atmosferinden oldukça etkilendiğini dile getirerek, "İnan ki değdi. Trabzonspor için her şeye değer. İsterlerse beni Amerika'ya çağırsınlar, koşa koşa giderim. Gerekirse gemiyle gerekirse uçakla gerekirse yayan giderim." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluk heyecanı yaşamak için yıllardır beklediklerini aktaran Tamer Şahin de Hollanda'dan Trabzon'a geldiğini aktararak, doğuştan Trabzonsporlu olduğunu vurguladı.

Şahin, futbolu özellikle 2010-2011 yılından beri takip etmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu herkes istiyor. Nereye gidersen git, Hollanda da bile Trabzonspor bayrakları asılı. Sadece görmek bile değer. Şehrin farkı olduğu o kadar belli oluyor ki inanılmaz bir duygu. Geçen gün Trabzonspor bir video paylaştı, 'efsaneler' diye. Orada ağlamayan insan ben tanımıyorum. Çok değişik bir camiayız, bence bu bizi çok güzel yapıyor."

[Fotoğraf: AA]

Almanya'nın Stutgart kentinden dün yola çıkan Samet Baki ise 10 yıldır Trabzonspor'u takip ettiğini dile getirdi.

Baki, çocukluğundan beri şampiyon olmak için beklediklerini vurgulayarak, "Şampiyonluk maçı için Almanya'dan geldim. Şampiyonluğa hasret kaldık, çok seviniyorum. 2 yılda bir Trabzonspor'un maçı için Trabzon'a geliyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Murat Günaydın da şampiyon olmaya sadece 1 puan kaldığını anımsatarak, bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olacağını söyledi.