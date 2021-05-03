Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
[Fotoğraf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, 4-5 Mayıs tarihlerinde günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.
İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında 4 Mayıs Salı günü Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.
İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında 5 MayısStamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.
Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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