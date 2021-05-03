Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedbirlerle gelecekteki benzer tehditlerin durdurulacağı hedefleniyor.

Açık rekabet ilkelerini sağlamak için ek kurallar ve düzenlemeler konulacak.

Tüm kulüp sahipleri, kendilerini Premier Lig'in temel prensiplerine bağlı kılan yeni bir sözleşme imzalayacak. Kuralları ihlal eden kulüplere, önemli yaptırımlar uygulanacak.

Açıklamaya göre İngiliz devleti ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile beraber futbol piramidini, sportif liyakat ilkelerini ve futbol camiasının bütünlüğünü korumayı amaçlayan mevzuat üzerinde çalışılıyor.

İngiliz futbolunun geleceği için devlet ve FA'nın yanı sıra UEFA, İngiltere Futbol Ligi (EFL), İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve taraftar gruplarıyla ortak hareket edilecek.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.