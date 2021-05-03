Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 1. dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi.

Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu açıklandı.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verilecek..

Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapattı.

[Fotoğraf: AA]