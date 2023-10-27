Şampiyon pilotlara co-pilot olan gaziler şehitlik ve anıtları gezdi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik öncesi Becce, 73 yaşındaki Necdet Erdinç'i Çanakkale'deki evinden aldıktan sonra ikili feribotla Avrupa yakasına geçti.

Becce, 70 yaşındaki gazi Abdurrahman Savaş'ı da Eceabat ilçesindeki evinden aldıktan sonra konuklarıyla Mert Tepe ile buluştu.

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası Otomobil Federasyonunca (FIA) düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nda şampiyonluğu kazanan Rally Raid Team Türkiye'nin sporcularından Becce'nin aracına Erdinç, Tepe'nin aracına da Savaş binerek co-pilotları oldu.

Hakim oldukları ve alışageldikleri yarış parkurlarının dışında farklı bir güzergahta araçlarını süren iki sporcu, bu kez gaziler için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gaza bastı.

[Fotoğraf: AA]

Kıbrıs gazileri, şehitlik ve anıtların bulunduğu tarihi alanda 4 saatlik turda sporculara anılarını anlattı. Pilotlar da kullandıkları araçlar ve katıldıkları yarışlarla ilgili gazilere bilgiler verdi.

Farklı bir sürüş deneyimi yaşayan sporcular ve co-pilot koltuğuna oturan gaziler, Şehitler Abidesi'ndeki temsili şehitliklerde durup dua etti, günün anısına fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Seneye beraber yarışa katılma teklifi bile aldık"

Gelibolulu milli sporcu Mert Becce, Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa şampiyonasında mücadele ettiklerini, Çanakkale'de geçen hafta sonu Baja Troia Türkiye 2023'ün bu yarışların son ayağı olduğunu söyledi.

Çanakkale'de, Türkiye'yi temsilen takım halinde Avrupa şampiyonluğunu kazanmalarının anlamlı olduğunu belirten Becce, gazilerle yaptıkları tura değindi.

"Gerekli bağlantıları kurduktan sonra bu etkinliği gerçekleştirdik. Benim hayatımda en özel hissettiğim anlardan biriydi. Şehitlerimizin huzurunda, Cumhuriyet'imizin 100. yılında gazilerimizin anılarını dinlemek, onların tebriklerini almak bizi gerçekten çok onore etti. Kendi evlatları gibi samimi, sıcak, mütevazı tavırları bizim için günü ayrıca güzel yaptı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Mert Tepe de gazilerle yaptıkları gezi sırasında çok güzel duygular hissettiklerini, Çanakkale'nin kendileri için özel bir yer olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de bilmediği yerleri yolculuk boyunca Erdinç'ten dinlediğini aktaran Tepe, "Bugüne kadar en keyifli co-pilotumuz ile yolculuğumuzu yapmış olduk. Gazilerimizden seneye beraber yarışa katılma teklifi bile aldık." dedi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Atalarımız yayan geldi, biz off-road araçlarıyla geldik"

Gazi Necdet Erdinç, etkinlik için pilotlara teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 100. yılına erişmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Bu güzel topraklara daha önce atalarımız yayan geldi, biz şimdi teknolojinin icadı off-road araçlarla ve pilotlarla geldik. Bundan zevk duydum. Yüce Ata'mızın bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'in bizleri nerelere getirdiğini görmek mutluluk veriyor. Buraları gezerken Ata'mızın ayak izlerine bastığımızı hissediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Abdurrahman Savaş ise off-road pilotlarıyla ata topraklarına gelmekten onurlu ve gururlu olduklarını belirtti. Savaş, pilotlara teşekkürlerini iletti.

"Sağ olsunlar iyi ki geldiler. Biz de mutlu olduk, atalarımızı ziyaret etmiş olduk. Yurt dışında bizi güzel temsil ettiklerinden dolayı kutluyorum. Sonraki dönemlerde başarılar diliyorum. Çok memnun olduk. Bu araca ilk defa biniyorum. Başka bir araç gibi geldi bana ama tabii ki bu araçların yolları bu güzel yollar değil, dağlar, bayırlar, çöller, ormanlar, akarsular... Maşallah çok başarılı pilotlarımız, araçları da güçlü. Güzel bir gezi oldu."