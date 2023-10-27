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Spor
AA 27.10.2023 12:15

MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek
[Fotograf: Reuters]

İlk kez, Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 06.50'de, sprint yarışı ise aynı gün 11.00'de başlayacak. 26 turluk yarış ise 29 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de start alacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 366 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 339

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 293

4. Brad Binder (Güney Afrika): 224

5. Johann Zarco (Fransa): 187

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