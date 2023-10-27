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Spor
AA 27.10.2023 12:10

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı galibiyette üstün

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı galibiyette üstün

Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.

Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'un 31 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2
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Trabzonspor Abdullah Avcı
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