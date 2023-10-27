Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

29 Ekim Pazar:

13.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

18.00 Fenerbahçe Beko-Reeder Samsunspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Ekmas (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28 Ekim Cumartesi:

14.30 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor (Antalya)

16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOBB ETÜ)

17.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)

29 Ekim Pazar:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

16.00 Beşiktaş-ÇBK Mersin (BJK Emlakjet)

18.00 Bursa Uludağ Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Kapaklıspor-Finalspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Gaziantep Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

18.15 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (BJK Emlakjet)

29 Ekim Pazar:

14.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

15.45 Konyaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

30 Ekim Pazartesi:

16.00 Pizza Lazza Haremspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Esenler Erokspor (Edip Buran)