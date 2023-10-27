Masa tenisinin pes etmeyen şampiyonu Abdullah Öztürk

Abdullah Öztürk, hayatının değiştiği Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Özel Meslek Okulu'nda açıklamalarda bulundu.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda teklerde altın madalya alarak tarihe geçen Abdullah, ayrıca 2016 Rio'da takımlarda bronz madalya elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa şampiyonalarında bireysel ve takımda 6 altın madalyası bulunan, dünya şampiyonalarında ise gümüş ve bronz madalyaları olan Abdullah Öztürk, hayallerini okulunun yatakhanesinde kuruyordu.

[Fotoğraf: AA]

Öztürk, spora ilk başladığında çok yorgun şekilde yatakhanedeki yatağına uyumak için geldiğinde hayaller kurduğunu anlattı.

"Televizyonda sporcuların altın madalya aldığı zaman ulusal marşlarını okuttuğunu görüyordum. Yorgun şekilde yatağa yattığımda rüyalarıma hep bu giriyordu. Bir gün masa tenisinde altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutmanın hayalini kuruyordum. Yıllar sonra bu hayali kurduğum yatakhanedeyim ve hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Bu okuldan yetişerek birçok şeyi başarmış bir engelli olarak muazzam duygular içerisindeyim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Hedefi bir kez daha tarihe geçmek

Kısa süre önce bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Abdullah Öztürk, yatılı okulda sporla nasıl tanıştığını ve önündeki en büyük hedefini anlattı.

"İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamladım. Bu okul benim hayatımı 360 derece değiştirdi. Sporla okulum sayesinde tanıştım. Yatılı eğitim hayatıma devam ederken bir gün okulumuza İlhami Kılıçkaya hocamız geldi. Bize masa tenisini öğretmekle kalmadı, dünyanın en iyisi yapma sözü verdi. Okulda o zaman yapabileceğimiz çok fazla aktivite yoktu. Varsa bir kırık masamız onunla hobi olarak masa tenisi oynardık. Hocamız bizleri iyi sporcu olacağımıza inandırdı. Ben bu okulda sporla lisedeyken tanıştım. Şu anda dünyanın en iyi sporcuları arasındayım. 2016 ve 2020'yi kazandım. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak adımı Türk spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmak. İlhami hocamız 'Başarıların tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorsan hep daha iyisini yapmak zorundasınız.' der. 2024 Paris'i de kazanarak Türkiye'de üst üste 3 kez paralimpik şampiyonu olan ilk sporcu olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek müthiş bir duygu"

Abdullah Öztürk, Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etmenin müthiş bir duygu olduğunu belirtti. 34 yaşındaki milli sporcu, tüm ülkeyi temsil etmenin sorumluluğunu maçlarda yaşadığını vurguladı.

"Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek müthiş bir duygu. Yatılı okulda televizyon seyrederken başarılı sporcuları görünce 'Ben de acaba bir gün ülkemi temsil edebilecek miyim?' diye hayal kurardım. Önümüze bir fırsat geldi bunu iyi değerlendirdim. Maça çıktığım zaman sanki tüm Türkiye beni izliyor hissine kapılıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Eğitim gördüğü okulunda fotoğrafları yer alan Abdullah Öztürk, 2007 yılındaki bir maç fotoğrafını anlattı.

"Bu kare okulumdayken Avrupa'daki ilk maçımdan. Sene 2007. 8 aylık bir sporcuydum daha. Türkiye şampiyonu olarak Avrupa'ya gitmiştim, herkesi yeneceğimi zannediyordum. Tabii ilk maçımı kaybettim ve büyük dersler aldım. Avrupa'yla aramızda çok mesafe olduğunu anlamıştım. Türkiye'ye döndüğümde bu farkı kapatmak için çok çalıştım. Bu maç, benim paralimpik şampiyonluğuma giden yolun ilk adımıydı. Paralimpik branşlar için bir sporcu fabrikası bu okul. Çok önemli sporcular çıktı bu okuldan. Kısa bir süre önce deprem felaketi yaşadık. Orada engelli kalan vatandaşlarımız var. Eğitim hayatını devam ettirmek isteyen bu vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Burada ben de elimden geleni yapıp gelen çocuklara masa tenisinde başarılı sporcu olma imkanı sunmaya çalışacağım. Bu okulda çok büyük bir spor salonu açıldı. Milli sporcular olarak o çocukların yanında olacağız."