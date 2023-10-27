Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.10.2023 11:20

Öfkeli Beşiktaş taraftarlarını Burak Yılmaz sakinleştirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, takıma tepki gösteren öfkeli taraftarları sakinleştirdi.

Öfkeli Beşiktaş taraftarlarını Burak Yılmaz sakinleştirdi
[Fotograf: AA]

Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önüne gelen öfkeli taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara otele girişleri esnasında tepki gösterdi.

Futbolcular otele girdikten sonra taraftarların yanına gelen Burak Yılmaz, "Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun." derken, genç teknik adamla konuşan bir taraftar, "Buraya 10 saat havaalanında bekleyerek geldik. Savaşan bir Beşiktaş istiyoruz." ifadelerini kullandı.


ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Futbolda haftanın programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ