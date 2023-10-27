Gaziantep FK'lı Dragus Beşiktaş maçından puanla döneceklerine inanıyor

Rumen santrfor Denis Dragus, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'de olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

"Geldiğim günden itibaren burada çok mutluyum. Taraftar, yönetim, çalışanlar, herkes kendi evindeymişim gibi hissettirdi, öyle karşıladılar beni. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum."

Dragus, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin konuştu.

"Herkesin bildiği gibi zor bir maç olacak ama oraya gidip elimiz boş dönmek istemiyoruz, kesinlikle puanla dönmek istiyoruz."

Dragus, teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Sumudica takım ruhunu ortaya çıkardı, birleştirici bir güç oldu. Teknik direktörümüz, beni de buraya getirdiği için mutluyum ve geri ödemem gereken bazı şeyler var, onları da verebilirsem çok mutlu olurum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, sezon sonu ne olur bilemem. Gol hedefiyle ilgili de atabildiğim kadar atmak, yapabildiğim kadar asist yapmak, sezon sonuna kadar takıma katkı sağlamak istiyorum."