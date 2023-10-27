Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Adıyaman FK-Bucaspor 1928 (Kahta İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Bursaspor (Titanic Mardan)

14.00 Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Altınordu (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Denizlispor (Soma Atatürk)

18.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isparta 32-Karaman FK (Isparta Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü (Bağcılar Mahmutbey)

14.00 Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Edirnespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 52 Orduspor FK-Kepezspor (Yeni Ordu)

2. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945-Pazarspor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Kelkit İlçe)

19.00 Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup

Bugün:

14.00 Bayburt Özel İdare-Belediye Kütahyaspor (Bayburt Genç Osman)

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970 (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Fatsa İlçe)

14.00 1922 Konyaspor-Silivrispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor (Faruk Çelik)

19.00 Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

4. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor (Tarsus Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)