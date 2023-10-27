Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.10.2023 11:15

Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 11'inci, TFF 3. Lig'e ise 8'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Futbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Adıyaman FK-Bucaspor 1928 (Kahta İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Bursaspor (Titanic Mardan)

14.00 Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Altınordu (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Denizlispor (Soma Atatürk)

18.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isparta 32-Karaman FK (Isparta Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Kırıkkalegücü (Bağcılar Mahmutbey)

14.00 Artvin Hopaspor-Aliağa Futbol (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Karabük İdmanyurdu-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Edirnespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 52 Orduspor FK-Kepezspor (Yeni Ordu)

2. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Efeler 09-TPAO Batman Petrolspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945-Pazarspor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Amasyaspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Silifke Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Kelkit İlçe)

19.00 Karşıyaka-3Gen Holding Elazığspor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup

Bugün:

14.00 Bayburt Özel İdare-Belediye Kütahyaspor (Bayburt Genç Osman)

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970 (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Fatsa İlçe)

14.00 1922 Konyaspor-Silivrispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor (Faruk Çelik)

19.00 Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

4. Grup

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresi (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Orduspor 1967 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Çatalcaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sebat Gençlikspor (Tarsus Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Güneş Holding Çankayaspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

Sıradaki Haber
Gaziantep FK'lı Dragus Beşiktaş maçından puanla döneceklerine inanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ