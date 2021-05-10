Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samet Aybaba'dan 2 yıllık sözleşme
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıl daha yola devam edecek.
Adana Demirspor, 1994-1995'ten beri uzak kaldığı Süper Lig'e döndü. Akdeniz ekibi, teknik direktör Samat Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı açıklandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/14pluy06UO— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) May 10, 2021
Etiketler: TFF 1. Lig TFF
Son Haberler
- 17:59
- 17:55
- 18:01
- 18:07
- 17:38
Sıradaki Haber
Giresunspor'un 44 yıllık hayali gerçek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz