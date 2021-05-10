Adana Demirspor, 1994-1995'ten beri uzak kaldığı Süper Lig'e döndü. Akdeniz ekibi, teknik direktör Samat Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak şampiyonumuz da büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."



