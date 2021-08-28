Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç saatinde havanın çok sıcak olduğunu söyledi.

İyi bir oyun oynadıklarını belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Gerçekten tempolu, mücadeleci, coşkulu bir oyun ortaya koydu bizim takımımız. Futbol bu, ne kadar iyi oynarsanız oynayın, sonuçlandırmak lazım. Hızlı çıkışlarda biraz sorunlarımız var. İkinci yarıda bulduğumuz gol bizi biraz daha öne itmeye çalıştı. Eğer çıktığımız hızlı ataklarda biraz daha sonlandırmayla ilgili yeteneklerimizi ortaya koyabilseydik belki farklı bir galibiyet elde edebilirdik. Karşımızdaki takım 2 maçta 6 puan aldı. Sahaya yansıttıkları da ortada. Biz bu kadar basit gol yemeyi nasıl halledeceğimizi düşünmeye başladık. 3 maçta da çok basit goller yedik. Bunlarla ilgili çalışacağız. Milli takım arası bize çok iyi gelecek. Yeni gelen oyuncularımızı bir araya getirip, takımdaşlık duygusuyla çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum."

Aybaba, Mario Balotelli'nin oyundan çıktıktan sonra tepki göstermesiyle ilgili bir soruya "Hep gösteriyor, sorun değil. Bakarız, ne dedi ne demedi bilmiyoruz. Profesyonel takımın disiplin talimatı var. Ona göre hareket ederiz" cevabını verdi.

"İki oyuncumuzu da takıma, futbola kazandırmaya çalışıyoruz"

Belhanda'nın kaptan olmasını kendisinin istediğini belirten Aybaba, şunları kaydetti:

"Balotelli ve Belhanda ile hafta içi konuştum. Belhanda'yı kaptan yaptım sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da takıma, futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli ama tartışılması gereken şey performansları. Onunla ilgili de her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var. 'Ta ki o oyuncuya ihtiyacımız kalmadı' diyene kadar."