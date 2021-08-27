Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Can Bozdoğan resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, bonservisi Alman ekibi Schalke 04'te olan genç futbolcu Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyla geçici transfer sözleşmesi imzalandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" sözlerine yer verildi.
Beşiktaş'a hoş geldin Can Bozdoğan!#BoğazınKartalı pic.twitter.com/YIaXq2Yw2K— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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