Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasında, PFDK'nın Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.