İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, bu sabahki antrenmana katılmadı.

36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in süreci yönettiği ve yıldız oyuncunun Manchester City'ye transferi için tek engelin Juventus ile sözleşmenin feshi olduğu aktarıldı.

Juventus Teknik Direktörü Allegri: Ronaldo seçimini yaptı

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Allegri, "Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı. Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Juventus'tan Omar Sívori, Del Piero ve Zidane gibi isimler geçti. En önemli olan şey Juventus." dedi.

Manchester City iddiası

Corriere dello Sport'un haberinde Cristiano Ronaldo ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın bir telefon görüşmesi yaptığı ve deneyimli teknik adamın, yıldız oyuncuyu takımda görme konusunda istekli olduğu belirtildi.

Bu arada Juventus'un, kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun herhangi bir ücret olmadan gitmesine sıcak bakmadığı, bu nedenle menajer Mendes'in İngiliz takımının en az 25 milyon avroluk bir teklif yapması için çalıştığı basına yansıdı.