Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Enner Valencia 12 yıl sonra bir ilki başardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 1-0 yendiği Helsinki'yi deplasmanda da 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Maçta 3 gol atan Enner Valencia, 12 yıl sonra Avrupa'da sarı-lacivertli formayla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4. resmi maçı da kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Helsinki'yi 5-2 yenen sarı lacivertliler, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Temsilcimiz, Finlandiya ekibini İstanbul'da da 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'de, Enner Valencia maça damgasını vurdu.
12 yıl sonra Avrupa'da hat-trick yapan ilk oyuncu
Ekvadorlu oyuncu, sarı lacivertlilerin ilk 3 golüne imzasını attı. Valencia, sarı lacivertli formayla 12 yıl sonra Avrupa'da hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı başardı.
Fenerbahçe formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan son oyuncu Daniel Guiza olmuştu. İspanyol golcü, 2009 yılında sarı lacivertlilerin Macar ekibi Honved'i Kadıköy'de 5-1 yendiği maçta 3 gol atmıştı.
Etiketler: İstanbul Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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