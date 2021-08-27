Tecrübeli basketbolcu Barış Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Kariyerinde Anadolu Efes, Beşiktaş, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Banvit, Fenerbahçe, Türk Telekom, Gaziantep Basketbol, TOFAŞ ve Galatasaray'da oynayan Barış Ermiş, uzun yıllar milli takımın da formasını giydi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Barış Ermiş için yayımlanan mesajda, "Toplamda 136 kez milli formamızı giyen sporcumuz Barış Ermiş'e Türk basketboluna verdiği katkılar için teşekkür eder, aktif sporculuk kariyeri sonrası yeni hayatında kendisine başarılar dileriz" sözlerine yer verildi.