Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor-Elazığspor maçına koronavirüs engeli
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da koronavirüse yakalananların sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının ertelendiği bildirildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son testler sonucu takımda pozitif vaka sayısının 15’e yükseldiği belirtildi.
"Pozitif vakalar nedeniyle yarın oynayacağımız Elazığspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Yapılan son testler sonucu takımımızda pozitif vaka sayısı 15’e yükselmiş olup tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) December 2, 2020
Pozitif vakalar nedeniyle yarın oynayacağımız Elazığspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/BpKpF0NYKw
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
İrfan Can Kahveci'nin üç golü yetmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz