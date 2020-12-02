Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 21:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehirspor'da 9 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4’ü altyapıdan olmak üzere 9 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, 4’ü altyapıdan 9 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştı."
Etiketler: Koronavirüs
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