Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Clichy İsviçre'ye transfer oldu
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Gael Clichy'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Fransız sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Cannes, Arsenal ve Manchester City takımlarında oynayan Clichy, son 3 sezonda Medipol Başakşehir'de görev almıştı.
— Servette FC (@ServetteFC) December 2, 2020
Bienvenue à Genève @Gaelclichy22 #NotreVilleNotreClub #WelcomeClichy pic.twitter.com/d6swXjeCpD
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