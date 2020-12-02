Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aytaç Kara koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig’in 11. haftasında cuma günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Kasımpaşa’da Aytaç Kara’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Rutin olarak gerçekleştirilen testlerde pozitif sonuç veren tecrübeli orta saha, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Gerekli tetkiklerim yapılıp evde karantina sürecim başlamıştır. Sağlık durumum gayet iyi durumda olup, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı şekilde görüşmek üzere"
Etiketler: Koronavirüs Kasımpaşa
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