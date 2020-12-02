Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırmaspor'da pozitif sayısı 20'ye yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 14 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 20'ye ulaştı.
Yapılan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmıştır.— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) December 2, 2020
Camiamıza geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/uogCSdAQjX
Etiketler: Koronavirüs
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