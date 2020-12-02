Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi, 26. dakikada Poulsen ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada Mukiele ile farkı 2'ye çıkardı.

Başakşehir, ilk yarı bitmeden aradığı golü İrfancan Kahveci'nin ayağından buldu. Milli futbolcu, 45+3. dakikada farkı bire indirdi. Bu gol sonrası Alman ekibi, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Leipzig 66. dakikada Olmo ile 3-1 öne geçti.

72. dakikada İrfan Can kahveci bir kez daha sahneye çıktı ve farkı tekrar 1'e indiren golü attı. Yıldız futbolcu, 85. dakikada kendisinin ve takımının 3'üncü golünü attı.

Başakşehir'i yıkan gol uzatmada geldi. Trabzonsporlu eski futbolcu Sörloth, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.

Maçı 4-3 kaybeden Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti.

Grupta beşinci maçlar sonrasında Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada kaldı. Leipzig ise 9 puana yükseldi.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında 23.00'te başlayan maçta Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.

Başakşehir'de 2 değişiklik

Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

[Fotoğraf: AA]

Crivelli Mehmet Topal ve Aleksic maç kadrosunda

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.

Martin Skrtel, Avrupa kupalarında 100. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.

12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 26. dakikada Sabitzer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu önce Skrtel'e, ardından Poulsen'e çarptıı ve kontrpiyede kalan kaleci Mert topa müdahale edemeyince Alman ekibi 1-0 öne geçti.

37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.

GOL - 43. dakikada Poulsen'in ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topa gelişine vuran Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in bakışları arasında ağlarla buluştu. 0-2

GOL - 45+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın gelişine vuruşu köşeden ağları havalandırdı. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada İrfan Can ile paslaşıp soldan ceza sahasına giren Chadli, topu arkada müsait durumdaki Visca'ya gönderdi. Bekletmeden şutunu çeken Visca, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

61. dakikada sağdan Mukiele'nin yerden ortasında kaleye yakın mesafeden Forsberg'in şutunda, top dışarı çıktı.

GOL - 66. dakikada Angelino'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Olmo, Ponck'u geçip yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-3

GOL - 72. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından tam köşeye gönderdiği sert şutu ağlarla buluştu. 2-3

79. dakikada kalenin sağında çizgi üzerinde topla buluşan Poulsen, meşin yuvarlağa vurdu. Deniz'e çarpan top sekti ve kaleci Mert'i de geçti ancak meşin yuvarlak direkten geri döndü.

GOL - 85. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruş üst direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 3-3

90. dakikada Leipzig'in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarptı ve üst direkten döndü.

GOL - 90+2. dakikada ceza yayında topla buluşan Sörloth'un vuruşu ağları havalandırdı. 3-4

Konuk ekip maçtan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso.

Medipol Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; Berkay Özcan, İrfan Can; Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen; Demba Ba.

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen.

Goller: Dk. 26 Yussuf Poulsen, Dk. 43 Nordi Mukiele, Dk. 66 Olmo (Leipzig) Dk. 45+3, 72 ve 85 İrfan Can Kahveci (Medipol (Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 38 Skrtel (Medipol Başakşehir)