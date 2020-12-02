Yörede Trabzonspor'a olan hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinlerinin bu sevgisi, bordo-mavili takımın 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladı. Trabzonspor taraftarı olan köylüler, bu sevgiyi çocuklarına da aşılayarak, köydeki taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Zaman zaman maçları izlemek için Trabzon'a da giden köy sakinlerinin talebi üzerine bordo-mavi renklere boyanan Bağacık İlköğretim Okulunun öğrenciler de büyükleri gibi Trabzonspor taraftarı.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, minik taraftarlara jest olarak takım formalarını hediye olarak gönderdi. Okulun bahçesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 61 numaralı ve öğrencilerin soyadının bulunduğu formlar dağıtıldı.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarı oldukları takımın formlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, "En büyük Trabzonspor" tezahüratları yaptı.

6. sınıf öğrencisi Hayrunisa Tunç ve Çiya Tunç formalar için teşekkür ederek, Trabzonspor'u ailece çok sevdiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]