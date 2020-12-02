Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Seçimin iptal olmasıyla birlikte sarı kırmızılı yönetim tüm mesaisini transfer için harcayacak.

Galatasaray’da devre arasında orta saha ve hücum hattına takviye yapılması bekleniyor.

Transfer listesine giren isim ise Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan. Sözleşmesi 31 Mayıs 2021’de bitecek Salih'le ilgili yönetimin devre arası ya da sezon sonu için girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Hücum hattı içinse düşünülen isim Henry Onyekuru. Galatasaray'ın daha önce 2 kez kiraladığı Nijeryalı futbolcuyu tekrar gündemine alabileceği gelen haberler arasında.

Henry Onyekuru bu sezon Monaco formasıyla sadece 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise 17 gol atıp, 8 de gol pası verdi.