Bahçeşehir Üniversitesi'nin desteğiyle bu yıl 8. kez düzenlenen "BAU Bosphorus Sailing Cup", Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda onlarca yelkenliye ev sahipliği yapacak.

14 Kasım Cumartesi günü 11.00'de BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden hareket edecek yelkenliler, Anadolu Hisarı'ndan dönüş alarak yarışı Beşiktaş'ta bitirecek.

