Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika'nın Valladolid kentine giden Fatma Uruk, Meksika'da yaşadığı felaketlere rağmen pes etmedi ve dünya rekoru denemesi için tarihleri netleştirdi.

17, 18, 19 Kasım'da 3 dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Uruk, Meksika'da yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen 8 ayın sonunda dünya rekoru denemesini yapmayı başaracağı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

“3 dünya rekoru kıracağım"

"Bir değil, 3 dünya rekoru kıracağım" diyen Fatma Uruk, "17, 18, 19 Kasım'da son nefesimizi rekorlar için tutup, sonrasında rahat bir nefes alacağız hep birlikte. Şimdiden 2021'deki hedeflerim için de çalışmaya başladım. Buradayken ummadığım, hayal etmediğim, içinde yaşarken beni dahi şaşırtan bir sürü olay yaşayıp, 8 ay geçirdim. Fakat bu zamanı çok iyi değerlendirdim ve evet, bir değil 3 dünya rekorunu birden kırıp, bundan sonraki hedeflerime de hazır olduğumu herkese göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beklediği günün geldiğine hala inanamadığını söyleyen Uruk, "Hayır, dönmeyeceğim' dediğim gün sanki dünmüş gibi. Ben hazır olduğumda hava, hava şartları müsait olduğunda hakemler, hakemler hazır iken doping doktorları buraya bir türlü gelemedi. Ne kasırgamız ne fırtınamız ne virüsümüz ne de iptal olan uçuşlarımız eksik oldu” şeklinde konuştu.

"Erkeklerin rekorunu geçmeyi planlıyorum"

Sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık monopalet ve değişken ağırlık paletsiz branşlarında rekor kırmak istediğini söyleyen milli sporcu, "Deneme yapacağım branşlardan ikisinde dünya rekorunu halihazırda Rus sporcular elinde bulunduruyor. Monopalet biraz daha avantajlı çünkü dalış süreniz kısa sürüyor. Fakat ben ikisini de çift palet ile kıracağım. Çünkü bu branşta kendimi geliştirmek istiyorum. Diğer bir branş ise değişken ağırlık paletsiz. Bu branşta hiçbir ekipman desteği olmadan paletsiz olarak yüzeye ulaşıyorsunuz. Bu rekor daha önce Salda Gölümüzde Türk sporcularımız tarafından başarılı bir şekilde kırılmıştı. Şimdi ben onu bir miktar daha yukarıya taşıyacağım. Bu branşta aynı zamanda erkeklerin rekorunu da geçmeyi hedefliyorum. Son günlerdeki antrenmanlarımız gösterecek" dedi.

"Yorucu fakat öğretici bir süreçti, çok tecrübe edindim"

Sürecin nasıl geçtiğini anlatan Fatma Uruk, kolay bir dönem olmadığını söyleyerek, "Buradaki zamanımı olabilecek en iyi şekilde değerlendirdim. Fakat kolay olmadı. Mevsimler değişti, şartlar değişti ve Meksika'da COVID-19 hiç azalmadığı için hayatımızda herhangi olumlu bir değişiklik olmadı. Burada geçici olarak anlaştığım antrenörüm virüsü ne yazık ki kaptı ve 3 hafta yine beklemek zorunda kaldık. Ardından yine bir kasırga ve fırtına atlattık. Bir süre sadece benimle birlikte dalacak birilerini aramakla geçti. Yorucu, fakat öğretici idi. Çok tecrübe edindim. En önemlisi, COVID-19 kapmamak için karantinama durmaksızın devam ettim ve neyse ki hiçbir rahatsızlığım yok. Denemelerime sağlıklı bir şekilde hazırım" ifadelerini kullandı.

“En büyük desteği ve gücü Spor Bakanımız Kasapoğlu'ndan alıyorum"

Kendisine verilen en büyük desteği ve gücü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan aldığını belirten Fatma Uruk, “Ben buraya bir bavul ve bir palet ve dalış elbisesi ile iş yerimden beş hafta izin alıp daha önce hiç görmediğim bir suda dünya rekoru kırmaya geldim. Yola çıkarken kırmayı umduğum rekorlara ne ulaşmış ne de gelmeden önce antrenman yapabilmiştim. Bol bol masa başında çalıştım. Öğle aralarımda da spor salonuna gidip sanki dalış yapıyormuşum gibi karada simülasyon yapıp nefes tuttum. Bu şartlarda dünya rekoru kırabiliyor olmam sanıyorum ki ilerisi için ufak bir fikir verecek ve destekler artacak. Hala en büyük desteği ve gücü tabii ki Spor Bakanlığımızdan ve Sayın Kasapoğlu'ndan alıyorum. Belki de 'Dön, kızım şartlar çok elverişsiz' derler diye beklerken, en yüksek merciden bizzat Spor Bakanımızdan takdir ve destek gördüm. Bunun manen ve psikolojik olarak, bulunduğum koşullarda beni ne kadar cesaretlendirdiğini anlatmama gerek bile yok” şeklinde konuştu.



Gençlere ve çocuklara mesaj: "pes etmeyin"

Son olarak gençlere ve çocuklara "Pes etmeyin" mesajı veren Uruk, "Yakın çevremden de en çok duyduğum şey hep, her şeye aynı anda nasıl yetişebildiğim. Evet kolay olmuyor. Evet belki de 4-5 yıl önce alabileceğim dereceleri henüz yapabildim, çünkü hep birkaç sıfır geriden geliyordum. Fakat bu umurumda değil. Siz de pes etmeyin. Sonu başarısızlıkla da sonuçlansa, spor size doğru bir hayat yaşatabilir, yeni şeyler öğretir. Gençlere ve çocuklara bu mesajı vermek istiyorum" dedi.