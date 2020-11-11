Haber Giriş: Kaynak: AA
Pazarspor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Pazarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, gerekli izolasyonun yapıldığı ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.
Açıklamada, bugün Pazar İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Kırşehir Belediyespor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için federasyon nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:15
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