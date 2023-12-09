Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.12.2023 09:19

Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurdu.

Rus ve Belaruslu sporcular Paris 2024'e tarafsız olarak katılabilecek

IOC'den yapılan açıklamaya göre olimpiyatlarda, Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacak.

Paris 2024'e tarafsız olarak katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek.

Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak.

Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus sporcuların olimpiyatlara tarafsız olarak katılmalarının engellenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

IOC, ekim ayında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerinin "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Rusya Belarus
Sıradaki Haber
Galatasaray evinde galip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
08:40
Hamas: ABD, İsrail'in daha fazla katliam yapması için veto hakkını kullandı
08:30
Almanya İsrail'i eleştirdiği için kadın hakları örgütüne mali yardımını durdurdu
08:25
İstanbul merkezli Kafes-17 operasyonu: "İskoçlar" çetesi çökertildi
07:51
Bakan Fidan: Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı
07:32
Marmara'da kar yağışı başladı
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ