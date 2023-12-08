Galatasaray evinde galip

RAMS Park'ta oynanan haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başladı. Maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetti.

Sacha Boey, 22. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk ekip Yukatel Adana Demirspor, 45+2'de VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Karara itiraz eden kaleci Fernando Muslera, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Adana Demirspor'da penaltı atışını kullanan Niang, 45+3. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Galatasaray, 90. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselten Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi maç fazlasıyla liderliğe çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde oynayacağı Kopenhag karşılaşması öncesi de moral kazandı.

Sahasında 24 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sahasında puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon Seyrantepe'de çıktığı 7 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

Adana Demirspor 5 maçtır kazanamıyor

Adana Demirspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi gördü.