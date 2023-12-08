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Spor
AA 08.12.2023 16:10

Kayseri'de engelli sporcular yüzme müsabakasında yarıştı

Türkiye Yüzme Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından engellilere yönelik yüzme müsabakaları düzenlendi.

Kayseri'de engelli sporcular yüzme müsabakasında yarıştı
[Fotograf: DHA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe engelli sporcular katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Müsabakada sporcular, farklı kategorilerde yarıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Üyesi Hasan Ertuğrul Çakmak, "Bu müsabakaya bedensel engelli, otizm ve ampute sporcularımız katılıyor. Görme engelli sporcularımızı da dahil ettik. İlimizde güzel bir etkinlik oluyor. Uzun zaman sonra böyle bir etkinlik oldu. Birbirinden başarılı sporcularımız var. Ülke genelinde bu başarıyı zaten gösteriyoruz. Kayseri olarak da çok başarılıyız. Bu etkinlikler kapsamında daha iyi yerlere gelerek şehrimizi birbirinden güzel sporcularımızla daha iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Tüm engel kategorileri dahil 33 sporcumuz var." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kadınlar 50 metre serbestte Cemre Ateş, erkekler 50 metre serbestte ise Ahmet Yasin Göçlü birinci oldu. 100 metre serbestte kadınlarda birinci Melise Akyol olurken, erkeklerde Ahmet Yasin Göçlü birincilik elde etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İrem Serra Kirkit kadınlar 400 metre serbestte, Ayşegül Doğanay 50 metre sırt üstünde, Atilla Yiğit Doğan da erkekler 50 metre sırt üstünde birinci oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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