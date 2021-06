Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum."

having to skip the Olympics is incredibly tough to digest, but I am determined to come back stronger



I will be watching and cheering on the Romanian athletes from home