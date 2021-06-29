Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi
[Fotoğraf: Reuters-arşiv]
Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.
Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum."
having to skip the Olympics is incredibly tough to digest, but I am determined to come back stronger— Simona Halep (@Simona_Halep) June 28, 2021
I will be watching and cheering on the Romanian athletes from home
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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