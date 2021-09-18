Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rosier Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş, Valentin Rosier'in tedbir amaçlı olarak maçın kamp kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
Valentin Rosier’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/5gr1UZIG3U— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 18, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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