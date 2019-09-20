Spor

Roma'nın projesi sayesinde bir kayıp çocuk daha bulundu

20 Eylül 2019 Cuma 16:58 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 16:59

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.