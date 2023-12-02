Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
02.12.2023 15:55

Rizespor'un rakibi Başakşehir

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.

Rizespor'un rakibi Başakşehir

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor.

Geride kalan 13 haftada 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 de beraberliği bulunan Çaykur Rizespor 18 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 4 haftalık aranın ardından geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden RAMS Başakşehir ise 12 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Rizespor'un rakibi Başakşehir

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Zeqiri'nin ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, son anda ayak koyan Duarte'ye çarpan top kornere çıktı.

GOL - 6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu. 0-1

GOL - 12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1

GOL - 17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi. 2-1.

45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içerisine ara pasında iyi hareketlenen Hojer'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti. 2-2

Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

Goller: Dk.12 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)

ETİKETLER
Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Alanya'daki dört golü maçta kazanan yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
17:08
İsrail polisi, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı
17:07
Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
17:06
Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu
17:01
THY, filo büyüklüğünde dünyada ilk 3'ü hedefliyor
16:56
Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ