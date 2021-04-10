Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes almak isteyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve öğrencileri 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtan üç puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un 57 puan var.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'dan dış sahada 166 günlük yenilmezlik serisi

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor.

Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Karadeniz derbisini TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...