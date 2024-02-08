Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.02.2024 13:05

Rizespor Muammer Sarıkaya'yı kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Rizespor Muammer Sarıkaya'yı kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon İstanbulspor forması ile Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 golün de pasını verdi.


ETİKETLER
Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Ankara'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
13:30
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla geri dönüyor
13:22
Borsa İstanbul'da yeni rekor
13:35
Mersin'in bir tarafı kış, bir tarafı yaz mevsimi yaşıyor
13:18
İsrail'in 125 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a çıktı
13:15
Doğu Anadolu'nun ihracatı yüzde 15,5 arttı
İzlanda'da 3 ayda 3. kez yanardağ patladı
İzlanda'da 3 ayda 3. kez yanardağ patladı
FOTO FOKUS
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ