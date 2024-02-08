Rizespor Muammer Sarıkaya'yı kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon İstanbulspor forması ile Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 golün de pasını verdi.