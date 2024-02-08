Bu takımın kalecisi mühendis, defans oyuncusu fizikçi olacak

Dünyada özellikle Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa'da en çok ilgi gören sporlar arasında yer alan buz hokeyi, son yıllarda Türkiye'de de popülaritesini artırdı.

[Fotoğraf: AA]

Sporcuların 40 kilometre hıza ulaştığı buz hokeyinde, "pak" adı verilen diskin hızı sert şutlarda 160 kilometreye kadar çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Samsun, Bursa ve Erzurum'da oynanan buz hokeyinin, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tesislerle daha da gelişmesi ve daha büyük kitlelere yayılması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Genellikle lise ve üniversite öğrencisinden oluşan Genç Ankaralılar Spor Kulübünün kadın sporcuları, sporla birlikte eğitimde de başarılı olunabileceğini gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye 271. olarak ODTÜ'nün makina mühendisliği bölümünü kazanan takımın kalecisi Nur Neval Özokçu, burada eğitimini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Takımın kaptanı ve defans oyuncusu Irmak Gerez de Bilkent Üniversitesi'nin fizik bölümünü, takımın ikinci kalecisi Zeynep Nur Koçak da Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünü kazanarak, eğitim hayatına sporla birlikte devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Makyaj yapmayı ihmal etmiyorlar

Genellikle saat 23.00'te antrenmanlara gelerek spora özgü koruyucu kıyafetlerini giyen "buzdan kızlar", kasklarını takmadan önce makyaj yapmayı da ihmal etmiyor.

Kadın sporcular ayrıca "buz hokeyini genellikle erkekler oynar, kadınlar için zor bir spor" tabularını da yıkmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Altı takımlı ligde son dörde kalarak play-off oynamaya da hak kazanan kadın sporcular, kulübün daha önce elde ettiği şampiyonlukları tekrar etmek için play-off'lara hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Olcay Lökbaş: Sporcularımız hem antrenmanları hem de okulu aynı anda idare ediyor

Takımın başantrenörü Olcay Lökbaş, zorlu bir ligde son dörde kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Takımımızda 14 yaşında birçok sporcumuz var. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerimizden oluşan bir takımımız var. Ayrıca 3 de Rus sporcumuz bulunuyor. Daha önce şampiyonluklarımız var. Bu yıl da son dörtteyiz. Şampiyonluk için yarışıyoruz. Takımımız genç ve yavaş yavaş ilerliyoruz. Kalecimiz Türkiye 271. olarak ODTÜ'nün makina mühendisliğini kazandı. Defans oyuncumuz da Bilkent Üniversitesi'nde fizik bölümünü okuyor. Hem antrenmanları hem milli takım kamplarını hem de okulu aynı anda idare ediyorlar. Bu gerçekten büyük bir başarı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Irmak Gerez: Eğer biri buz hokeyiyle ilgilenmek istiyorsa kesinlikle öneririm

Takımın kaptanı A Milli Takım sporcusu Irmak Gerez de hem sporla uğraşıp hem de üniversite sınavına hazırlanmanın zor olduğunu ifade etti.

"Buz hokeyinin alt yaş kategorilerinde de milli takımda yer almıştım. Benim için sınava hazırlanma dönemi stresli oldu. Hep düzenli çalışmayla ekstra çabaladım. Bunun sonucunda da Bilkent Üniversitesi'nde fizik bölümünü kazandım. Çok mutluyum. Eğer biri buz hokeyiyle ilgilenmek istiyorsa kesinlikle öneririm. Hem spor yapılabilir hem de derslerinizde başarılı olabilirsiniz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Elif Elanaz Şahin: Antrenman saatleri geç olduğu için zorlanıyoruz

Takımın sporcularından Elif Elanaz Şahin ise hem öğrenci olup hem de sporla uğraşmanın zorlu yanlarının bulunduğunu vurguladı.

"Antrenman saatleri geç olduğu için zorlanıyoruz ama bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ben bu spora başladığım için mutluyum. Tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Arkadaşlarım bana bu sporla ilgili ilginç sorular soruyor. Biri bana 'bu sporu yapan kaç kişi var ki milli takıma girmek için uğraşıyorsun' diye sordu. Bilmiyor ki buz hokeyini oynayan çok kişi var."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Zeynep Nur Koçak: Annemden ve babamdan daha çok takım arkadaşlarımı görüyorum

Takımın oyuncularından Zeynep Nur Koçak, Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünde okuduğuna dikkat çekti.

"Arkadaşlarımın benimle ilgili ilginç soruları oluyor. Genellikle 'Türkiye'de buz hokeyi oynanıyor mu?' diye soruyorlar. Hokeyin daha da yaygınlaşmasını isterim. O yüzden herkesin buz hokeyini oynamasını istiyorum. Takım sporu olduğu için arkadaşlarımla aile gibiyiz. Annemden ve babamdan daha çok takım arkadaşlarımı görüyorum."