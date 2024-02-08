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Spor
İHA 08.02.2024 11:35

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı. Aslan, bu maçların 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de de Türkiye Kupası'nda oynadı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 5. Turu'nda da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile mücadele etti ve 4-1'lik skorla tur atladı. Aslan, söz konusu 9 müsabakada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü, 4 maçta ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray'ın bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı resmi maçlar şöyle:

Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir 1-2 Galatasaray

İstanbulspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa

Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray 1-0 VavaCars Fatih Karagümrük

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Galatasaray 3-1 İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray 4-1 Ümraniyespor

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