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Spor
AA 08.02.2024 11:20

"Dört Büyükler'in sosyal medyada takipçi sayısı artıyor

Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son dönemde büyük artış gösterdi.

"Dört Büyükler'in sosyal medyada takipçi sayısı artıyor

"Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube ve X'teki takipçi sayıları geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi.

Galatasaray Instagram'da 15 milyon, X'te 14,6 milyon ve YouTube'ta 2,8 milyon olmak üzere üç platformda da zirvede yer alırken, toplamda 32,4 milyon takipçi sayısı yakaladı.

Instagram'da 9,8 milyon, X'te 12,3 milyon ve YouTube'ta ise 2,6 milyon ile üç platformda toplamda 24,7 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 6,3 milyon, X'te 5,7 milyon ve YouTube'ta 1,2 milyon takipçi sayısıyla toplamda 13,2 milyona ulaştı.

Instagram'da 1,2 milyon, X'te 2 milyon ve YouTube'ta 315 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 515 binle sıralamada yer aldı.

Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Takipçi sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler takipçi sayısını arttırarak YouTube'tan gelir elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin yaklaşık 3 yıl önce YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 2 milyondan fazla artış yaşandı ve 7 milyona yaklaştı.

Geçen 3 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,2 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 315 bine çıktı.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla YouTube'taki abone sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım  

YouTube abonesi

19 Mart 2021

  

YouTube abonesi

8 Şubat 2024
1   Galatasaray   1,7 milyon   2,8 milyon
2   Fenerbahçe   1,9 milyon   2,6 milyon
3   Beşiktaş   820 bin   1,2 milyon
4   Trabzonspor   240 bin   315 bin

X'te "Dört Büyükler"in takipçi sayılarında son 3 yılda 10 milyondan fazla artış yaşandı

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin 3 yıl önce X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,5 milyon oldu.

Bu platformda 3 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,6'ya, Fenerbahçe 8 milyondan 12,3'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,7'ye ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla X'teki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım  

X takipçisi

(milyon)

(19 Mart 2021)

  

X takipçisi

(milyon)

(8 Şubat 2024)
1   Galatasaray   9,8   14,6
2   Fenerbahçe   8   12,3
3   Beşiktaş   4,5   5,7
4   Trabzonspor   1,8   2

Instagram'da 3 yılda 12 milyon artış

Dört büyüklerin 3 yıl önce Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 12 milyondan fazla artış yaşandı ve 32,3 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 15 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 9,8 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 6,3 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,2 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla Instagram'daki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım  

Instagram takipçisi

(19 Mart 2021)

  

Instagram takipçisi

(8 Şubat 2024)
1   Galatasaray   9,6 milyon   15 milyon
2   Fenerbahçe   6,3 milyon   9,8 milyon
3   Beşiktaş   3,8 milyon   6,3 milyon
4   Trabzonspor   830 bin   1,2 milyon

Süper Lig takımlarının takipçi sayısı da artıyor

 

"Dört Büyükler'in yanı sıra Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların da takipçi sayısı son 3 yılda artış gösterdi.

Süper Lig kulüplerinin üç sosyal medya platformunda takipçi sayıları şu şekilde:

Sıra Kulüp  

Instagram

   YouTube   X (Twitter)  

Toplam takipçi
1 Galatasaray   15 milyon   2,8 milyon   14,6 milyon   32,4 milyon
2 Fenerbahçe   9,8 milyon   2,6 milyon   12,3 milyon   24,7 milyon
3 Beşiktaş   6,3 milyon   1,2 milyon   5,7 milyon   13,2 milyon
4 Trabzonspor   1,2 milyon   315 bin   2 milyon   3,5 milyon
5 Konyaspor   224 bin   28 bin   305 bin   557 bin
6 Adana Demirspor   36 bin   32 bin   447 bin   515 bin
7 Antalyaspor   14 bin   7 bin   232 bin   253 bin
8 Başakşehir   22 bin   13 bin   186 bin   221 bin
9 Samsunspor   31 bin   35 bin   150 bin   216 bin
10 MKE Ankaragücü   21 bin   18 bin   144 bin   183 bin
11 Sivasspor   19 bin   10 bin   147 bin   176 bin
12 Kayserispor   14 bin   10 bin   148 bin   172 bin
13 Alanyaspor   92 bin   3 bin   66 bin   161 bin
14 Hatayspor   24 bin   8 bin   107 bin   139 bin
15 Fatih Karagümrük   92 bin   -   46 bin   138 bin
16 Kasımpaşa   69 bin   3 bin   61 bin   133 bin
17 Çaykur Rizespor   12 bin   8 bin   108 bin   128 bin
18 Gaziantep FK   15 bin   5 bin   95 bin   115 bin
19 Pendikspor   67 bin   3 bin   14 bin   84 bin
20 İstanbulspor   55 bin   -   23 bin   78 bin
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