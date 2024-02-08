"Dört Büyükler'in sosyal medyada takipçi sayısı artıyor

"Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube ve X'teki takipçi sayıları geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi.

Galatasaray Instagram'da 15 milyon, X'te 14,6 milyon ve YouTube'ta 2,8 milyon olmak üzere üç platformda da zirvede yer alırken, toplamda 32,4 milyon takipçi sayısı yakaladı.

Instagram'da 9,8 milyon, X'te 12,3 milyon ve YouTube'ta ise 2,6 milyon ile üç platformda toplamda 24,7 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 6,3 milyon, X'te 5,7 milyon ve YouTube'ta 1,2 milyon takipçi sayısıyla toplamda 13,2 milyona ulaştı.

Instagram'da 1,2 milyon, X'te 2 milyon ve YouTube'ta 315 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 515 binle sıralamada yer aldı.

Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Takipçi sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler takipçi sayısını arttırarak YouTube'tan gelir elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin yaklaşık 3 yıl önce YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 2 milyondan fazla artış yaşandı ve 7 milyona yaklaştı.

Geçen 3 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,2 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 315 bine çıktı.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla YouTube'taki abone sayısı şu şekilde:

Sıra Takım YouTube abonesi 19 Mart 2021 YouTube abonesi 8 Şubat 2024 1 Galatasaray 1,7 milyon 2,8 milyon 2 Fenerbahçe 1,9 milyon 2,6 milyon 3 Beşiktaş 820 bin 1,2 milyon 4 Trabzonspor 240 bin 315 bin

X'te "Dört Büyükler"in takipçi sayılarında son 3 yılda 10 milyondan fazla artış yaşandı

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin 3 yıl önce X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,5 milyon oldu.

Bu platformda 3 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,6'ya, Fenerbahçe 8 milyondan 12,3'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,7'ye ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla X'teki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra Takım X takipçisi (milyon) (19 Mart 2021) X takipçisi (milyon) (8 Şubat 2024) 1 Galatasaray 9,8 14,6 2 Fenerbahçe 8 12,3 3 Beşiktaş 4,5 5,7 4 Trabzonspor 1,8 2

Instagram'da 3 yılda 12 milyon artış

Dört büyüklerin 3 yıl önce Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 12 milyondan fazla artış yaşandı ve 32,3 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 15 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 9,8 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 6,3 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,2 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin 3 yıl öncesine kıyasla Instagram'daki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra Takım Instagram takipçisi (19 Mart 2021) Instagram takipçisi (8 Şubat 2024) 1 Galatasaray 9,6 milyon 15 milyon 2 Fenerbahçe 6,3 milyon 9,8 milyon 3 Beşiktaş 3,8 milyon 6,3 milyon 4 Trabzonspor 830 bin 1,2 milyon

Süper Lig takımlarının takipçi sayısı da artıyor

"Dört Büyükler'in yanı sıra Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların da takipçi sayısı son 3 yılda artış gösterdi.

Süper Lig kulüplerinin üç sosyal medya platformunda takipçi sayıları şu şekilde: