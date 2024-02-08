UEFA başarılı kulüplerin kasasını dolduracak

UEFA 2024-2027 yılları arasındaki organizasyonlarında dağıtacağı ödüller belli oldu.

Merkezi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan kuruluştan yapılan açıklamaya göre katılımcılara toplam 3 milyar 310 milyon euro ödenecek.

Bu tutarın yüzde 74'ü olan 2 milyar 460 milyon euro Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da mücadele edecek ekiplere verilecek.

Kalan 565 milyon euro Avrupa Ligi'nde, 285 milyon euro da Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak takımlara dağıtılacak.

Ayrıca dayanışma faaliyetlerine 440 milyon euro ayıracak olan UEFA, organizasyonlara katılamayan kulüplere 308 milyon euro destek verecek.

Eleme turlarında mücadele eden takımlara ise 132 milyon euro ödenecek.

Avrupa futbolunun patronu konumundaki kuruluş, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi organizasyonlarında da 25 milyon euro ödül dağıtacak.

