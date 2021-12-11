Rizespor, Göztepe ile Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetti.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 78. dakikalarda Joel Pohjanpalo ile 90+3. dakikada Sabo kaydetti.

Göztepe'nin tek golünü ise 61. dakikada Atınç attı. Sarı kırmızılı ekipte Halil Akbunar 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 13 puana yükseldi. Karadeniz ekibi sahasındaki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Rize'den eli boş dönen Göztepe ise 14 puanda kaldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının yazılı olduğu formayı Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a hediye etti.

Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarları geçtiğimiz hafta 5,5 aylık bebeğini anne karnında kaybeden İrfan Can Eğribayat'a "Başın sağolsun" tezahüratları ile destek verdi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında Atakan Çankaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boyd'un dönüp vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Boldrin'in sol taraftan pasında orta sahada topla buluşan Baiano'nun yaklaşık 40 metre sürdükten sonra yerden pasında ceza sahası üzerinde Atakan Çankaya araya girerek topu yavaşlattı. Bu oyuncu yeniden topu kazandıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

66. dakikada Umar'ın ceza sahsı dışı sol çaprazından plase vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

GOL - 78. dakikada Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yatarak müdahalesine rağmen top filelere gittİ. 2-1

90+2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Tijaniç'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan, mutlak gol pozisyonunda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

GOL - 90+3. dakikada ev sahibi ekibin yakaladığı kontra atakta sağ taraftan Dabo'nun ceza sahası içerisine pasında Sabo boş pozisyonda plase vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano (Dk.78 Sabo), Boyd (Dk.71 Bolasie) , Umar, Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk.87 Deniz Hümmet)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya (Dk.90+1 Baku), Kahraman Demirtaş 8Dk.82 Ndiaye), Yalçın Ayhan (Dk.82 Beyhan Şimşek), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency (Dk.46 Tijaniç), Jahovic (Dk.82 Brekoviç)

Goller: Dk. 40 ve 78 (Penaltıdan) Pohjanpalo, Dk.90+3 Sabo (Çaykur Rizespor) Dk.61 Atınç Nukan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.18 Selim Ay, Dk.80 Bolasie (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Dk. 68 Halil Akbunar (Göztepe)

Hamza Hamzaoğlu: Puan olarak yaklaştık ve bir basamak çıktık

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligde zor bir süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Hamzaoğlu, iç sahada iyi işler yaptıklarını ve ciddi bir rakibe karşı kazandıklarını ifade etti.

"Çok önemli bir üç puan aldık. İyi bir rakibe karşı, bizden yukarıda olan rakibe karşı kazanmak sevindirici. Puan olarak yaklaştık ve bir basamak çıktık. İnşallah bu basamakları birer birer tırmanmaya devam ederiz."

[Fotoğraf: İHA]

Hamzaoğlu, Göztepe'nin iyi rakip olduğunu kaydetti.

"Psikolojik ve fiziksel olarak iyi bir rakibe karşı mücadele etmek kolay değil. İlk onbir başlayan sonradan giren oyuncular önemli. Beş oyuncunun değiştiği ligde stratejimizi buna göre belirliyoruz. Bugün ne kadar önemli olduğunu gördük. sonradan giren arkadaşları tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sezon başından bu yana ligin dibinde olmak ve umudunuzu diri tutmak kolay değil. Oyuncu, biz yönetim herkes, taraftarlarımız inanıyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız ligin sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir."

Çaykur Rizespor'un en zor sezonunu yaşadığının altını çizen Hamzaoğlu, yeni kurulan ligin dibindeki bir takımı, hazır ve diri tutmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Nestor El Maestro: Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz

İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, beklentilerin karşılanamadığını, psikolojik olarak takımın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç olduğuna vurgu yaptı.

"Bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için sonuç değerli. Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz. Rizespor ilk yarı fiziksel olarak bizden daha iyi oyunu domine eden, orta sahada fiziksel olarak bizden üstün bir görüntü verdi. İkinci yarı bu durumu değiştirdik. Kırmızı karta kadar iyiydik. Kırmızı kart bizi zora soktu. Bizim için karttan sonra zorlu bir maç oldu."