Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan İstanbul derbisini Fırat Aydınus yönetti.

Başakşehir'in gollerini 53. dakikada Visca ile 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 78. dakikada Hajradinovic attı.

Emre Belözoğlu yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmeyi devam etti. Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti.

Düşme hattında bulunan Kasımpaşa ise kötü gidişata 'dur' diyemedi 11 puanda kaldı.

Karşılaşmadan önce vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

GOL - 53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 1-1.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.

GOL - 90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)

Goller: Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Erdinç Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galibiyet için çok memnunuz, maçı kazandık. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Kasımpaşa kuvvetli, sonuna kadar maçı bırakmayan bir takım. Onlara saygı duymak gerekirdi. Hedefimiz galibiyetti, zorladık, ilk yarı pozisyonları yakaladık, değerlendiremedik, berabere soyunma odasına gittik. 1-0 öne geçtik, biraz rahatladık ama son 20 dakikada Kasımpaşa değişiklikler yaptı. Bir top kaybımızla da golü yedik. Ondan sonra bizim takım büyük karakter gösterdi buna saygı duymak gerek. Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik. Golden önce de birkaç pozisyon bulduk, son pozisyonu da değerlendirdik."

Hakan Kutlu: Çok pozisyon vermedik

[Fotoğraf: AA]

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bundan önceki 4-5 maçta yükselen form grafiğimiz vardı, skor olarak olmasa da oyun olarak kazandığımız maçlar oynadık. Bundan önceki maçlarda ritmi yukarıya taşıyan bir takımdık. Bugün oyun ritmimiz biraz daha düşüktü, bunda Başakşehir'in iyi bir takım ve iyi bir organizasyon olmasının da payı var. Zaman zaman üstünlük kurdukları dakikalar oldu. Yine de maçı çevirebilirdik, 1-1 olduktan sonra ilk önemli pozisyonu yakaladık, golle sonuçlandırsak galip gelebilirdik. Çok pozisyon vermedik, oyun üstünlüğünü rakibe verdik ama yine de oyunu çevirebilirdik. Devam edeceğiz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Önümüzde bizim ve Kasımpaşa'nın geleceğini belirleyecek maçlar var."

Hakan Kutlu, yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu iddia etti.

"Maçın hakemi Türkiye'nin en önemli hakemlerinden biri ama bugün takdir haklarını hiçbir şekilde bizden yana kullanmadı. Yediğimiz ikinci gol öncesinde yüzde yüz faul var, VAR'dan yine dönmedi, maçın hakemi devam ettirdiyse, VAR müdahale edemez. Hoca da bunu biliyordu. Yüzde yüz faulden ikinci golü yedik."